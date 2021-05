LIVE Taekwondo, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Simone Alessio ai quarti! Battuto col brivido Dodevski (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00: Sarà il belga Corten che ha Battuto 16-10 l’ucraino Voronovskyi l’avversario di Simone Alessio nei quarti di finale 11.56: Vittoria soffertissima per l’azzurro che supera il macedone Dodevski 10-9 rischiando l’impossibile. Non proprio una bella impressione quella destata da Alessio Simone che comunque va ai quarti di finale della categoria -80 kg 11.55: Mancano 15 secondi alla fine: 10-9 11.55: Seconda penalità per il macedone: 10-9 Alessio 11.54: Penalità anche per il macedone: 9-9 11.53: Una penalità per Alessio che è sotto 8-9 quando manca un minuto. Bisogna dare tutto! 11.50: Punteggio di parità al termine del secondo round, peccato perchè Alessio ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00: Sarà il belga Corten che ha16-10 l’ucraino Voronovskyi l’avversario dinei quarti di finale 11.56: Vittoria soffertissima per l’azzurro che supera il macedone10-9 rischiando l’impossibile. Non proprio una bella impressione quella destata dache comunque va ai quarti di finale della categoria -80 kg 11.55: Mancano 15 secondi alla fine: 10-9 11.55: Seconda penalità per il macedone: 10-911.54: Penalità anche per il macedone: 9-9 11.53: Una penalità perche è sotto 8-9 quando manca un minuto. Bisogna dare tutto! 11.50: Punteggio di parità al termine del secondo round, peccato perchè...

