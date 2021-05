LIVE F1, GP Spagna 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, Hamilton e Verstappen affilano le armi (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18 Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a inserire la monoposto di Maranello nella lotta ai piani alti anche se, come successo nei primi tre capitoli della stagione, dovrà vedersela con la McLaren, con Lando Norris e Daniel Ricciardo pronti a vendere cara la pelle 11.15 In casa Ferrari si attende questa tappa con le dita incrociate. Negli ultimi anni, infatti, le vetture di Maranello sono spesso affondate in Catalogna. Le Rosse hanno sofferto moltissimo la mancanza di carico aerodinamico, con il T3 (con la nuova chicane) che è diventato un vero e proprio rompicapo irrisolvibile, con decimi su decimi persi ai danni dei migliori 11.12 La Red Bull, invece, dovrà rispondere presente dopo il ko portoghese. Fino a metà weekend Verstappen appariva imprendibile, poi Hamilton ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.18 Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a inserire la monoposto di Maranello nella lotta ai piani alti anche se, come successo nei primi tre capitoli della stagione, dovrà vedersela con la McLaren, con Lando Norris e Daniel Ricciardo pronti a vendere cara la pelle 11.15 In casa Ferrari si attende questa tappa con le dita incrociate. Negli ultimi anni, infatti, le vetture di Maranello sono spesso affondate in Catalogna. Le Rosse hanno sofferto moltissimo la mancanza di carico aerodinamico, con il T3 (con la nuova chicane) che è diventato un vero e proprio rompicapo irrisolvibile, con decimi su decimi persi ai danni dei migliori 11.12 La Red Bull, invece, dovrà rispondere presente dopo il ko portoghese. Fino a metà weekendappariva imprendibile, poiha ...

