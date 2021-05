Lidi senza concessione, tolti i sigilli a due stabilimenti: “Balneari non hanno violato legge” (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce) ha disposto il dissequestro di due stabilimenti Balneari di Castel Volturno, comune del litorale casertano, che erano stati posti sotto sequestro il 14 aprile scorso dalla Guardia di Finanza per occupazione abusiva di suolo demaniale, in quanto la concessione sarebbe scaduta senza mai essere rinnovata. Per altri sette stabilimenti (un ulteriore lido non ha fatto ricorso), cui erano stati apposti i sigilli per lo stesso motivo, il Tribunale ha invece rigettato le istanze di riesame del decreto di sequestro, confermando dunque la decisione del giudice per le indagini preliminari. L’indagine che ha portato ai sequestri è stata coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, secondo cui i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce) ha disposto il dissequestro di duedi Castel Volturno, comune del litorale casertano, che erano stati posti sotto sequestro il 14 aprile scorso dalla Guardia di Finanza per occupazione abusiva di suolo demaniale, in quanto lasarebbe scadutamai essere rinnovata. Per altri sette(un ulteriore lido non ha fatto ricorso), cui erano stati apposti iper lo stesso motivo, il Tribunale ha invece rigettato le istanze di riesame del decreto di sequestro, confermando dunque la decisione del giudice per le indagini preliminari. L’indagine che ha portato ai sequestri è stata coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, secondo cui i ...

Lidi senza concessione, tolti i sigilli a due stabilimenti: "Balneari non hanno violato legge" Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce) ha disposto il dissequestro di due stabilimenti balneari di Castel Volturno, comune del litorale casertano, che erano stati posti sotto sequestro il 14 ap ...

