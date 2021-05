L’esempio cubano sui vaccini

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il 4 maggio si è svolto a Cuba un interessantissimo convegno, che ha avuto lo scopo di fare il punto sull’avanzamento dei cinquein sviluppo in quella nazione. Poiché l’evento è stato trasmesso online, ho potuto assistere alle presentazioni degli scienziati cubani e ho così appreso una serie di dati di cui riassumo di seguito ciò che a me è sembrato più interessante. Cominciamo dal vaccino di cui abbiamo maggiormente sentito parlare, fin qui con scarsissime evidenze sperimentali: il Soberana 2. Innanzitutto, bisogna sottolineare che la sperimentazione di questo vaccino è andata verso la somministrazione di tre dosi; nello studio di fase 2 presentato, la terza dose è consistita nello stesso vaccino oppure in un prodotto diverso, chiamato Soberana plus. La ragione sembra rinvenibile nei dati presentati: senza una terza dose, il livello di anticorpi contro Rbd ...