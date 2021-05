La raccomandazione dell’Inter | “Festeggiare rispettando le disposizioni in vigore”

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 7 maggio 2021) Comunicato ufficialein vista del match contro la Sampdoria di domani Domani l’Inter ospiterà la Sampdoria a San Siro nel match della 35a giornata della Serie A. La partita sarà l’occasione per i tifosi nerazzurri di salutare la squadra neo campione d’Italia e per evitare nuovi assembramenti come quelli di domenica scorsa in Piazza Duomo, il club ha voluto raccomandare gli stessi tifosi a rispettare le regole. Ecco il comunicato. “In occasione di Inter-Sampdoria, in programma sabato 8 maggio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza, FC Internazionale Milano, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propri tifosi aresponsabilmente la vittoria del 19esimo Scudetto,tutte leinper contrastare la pandemia di ...