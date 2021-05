Infantino tende una mano a Juve | Real e Barcellona

(Di venerdì 7 maggio 2021)ad ‘AS’: “Lavoriamo per l’unità del calcio, medierò fra le parti”. E propone l’introduzione di un salary cap Il presidente della FIFA, Gianni, ha rilasciato una lunga intervista alla testata spagnola ‘AS’ in cui fa appello all’unità del calcio, dopo gli ultimi strascichi del caso Superlega. È notizia di oggi, infatti, che nove Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Infantino tende

SerieANews

una mano ai ribelli, considerando anche troppo oltranzista la posizione di Ceferin. Adviene fatto notare che gli si imputa di avere avuto un atteggiamento benevolo con i club ...... all'uomo Maldini, a chiunque altro (magari per Ceferin eun sopracciglio lo alziamo), la ... La logica speculativa chead assimilare l'essere al valore - esiste veramente solo quello che ...La creazione della Superlega, l'euro-campionato dei club più ricchi, scatena le polemiche, e UEFA e FIFA minacciano sanzioni pesantissime ...Secondo i media inglesi e spagnoli aumenta il fronte del no. la Fifa: “Pagheranno le conseguenze”. Il presidente Infantino: “O dentro o fuori. Non si può stare a metà. Pensateci bene” ...