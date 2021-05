Governare il futuro. Facebook vs Trump: la montagna ha partorito un topolino (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, probabilmente, resterà fuori da Facebook per altri sei mesi ma Facebook non avrebbe dovuto sbatterlo fuori per sempre dopo i suoi post sui riottosi di Capitol Hill. È la sintesi della lunga, articolata ma, soprattutto, molto molto attesa decisione appena assunta dal Comitato di esperti che Facebook ha istituito per supportarla nell’identificazione di standard adeguati nella gestione dei contenuti degli utenti attraverso la revisione di alcune proprie decisioni. Non è una bella decisione. L’importanza del caso, la rilevanza degli interessi in gioco, il suo rilievo internazionale avrebbero meritato certamente più coraggio, più rigore nel ragionamento giuridico, indicazioni più chiare sul futuro peraltro come sin qui accaduto nelle precedente decisioni del board. Poi, per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) L’ex presidente degli Stati Uniti d’America, probabilmente, resterà fuori daper altri sei mesi manon avrebbe dovuto sbatterlo fuori per sempre dopo i suoi post sui riottosi di Capitol Hill. È la sintesi della lunga, articolata ma, soprattutto, molto molto attesa decisione appena assunta dal Comitato di esperti cheha istituito per supportarla nell’identificazione di standard adeguati nella gestione dei contenuti degli utenti attraverso la revisione di alcune proprie decisioni. Non è una bella decisione. L’importanza del caso, la rilevanza degli interessi in gioco, il suo rilievo internazionale avrebbero meritato certamente più coraggio, più rigore nel ragionamento giuridico, indicazioni più chiare sulperaltro come sin qui accaduto nelle precedente decisioni del board. Poi, per ...

