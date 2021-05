Gazzetta: in caso di addio di Fabian, il Napoli potrebbe puntare su Vlasic (Di venerdì 7 maggio 2021) Se Fabian Ruiz dovesse andar via il Napoli tornerebbe ad interessarsi sul mercato di Nikola Vlasic. Il nazionale croato, dopo un’esperienza all’Everton è emerso nel Cska Mosca ed è stato indicato come il miglior giocatore del campionato russo. Ha solo 23 anni. “La società russa l’ha pagato 16 milioni di euro e va a caccia di una plusvalenza. Prima del Covid non voleva sentire parlare di offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Ma ora il vento è cambiato. A questo punto basteranno 20 milioni?”. Lo segue il Milan, ma in passato anche il Napoli ha mostrato interesse. “non è da escludere che la candidatura possa tornare d’attualità se davvero Fabian Ruiz dovesse fare le valigie”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) SeRuiz dovesse andar via iltornerebbe ad interessarsi sul mercato di Nikola. Il nazionale croato, dopo un’esperienza all’Everton è emerso nel Cska Mosca ed è stato indicato come il miglior giocatore del campionato russo. Ha solo 23 anni. “La società russa l’ha pagato 16 milioni di euro e va a caccia di una plusvalenza. Prima del Covid non voleva sentire parlare di offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Ma ora il vento è cambiato. A questo punto basteranno 20 milioni?”. Lo segue il Milan, ma in passato anche ilha mostrato interesse. “non è da escludere che la candidatura possa tornare d’attualità se davveroRuiz dovesse fare le valigie”. L'articolo ilsta.

