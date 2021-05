F1 GP Spagna Barcellona 2021, Sainz: “Giornata incoraggiante” (Di venerdì 7 maggio 2021) “E’ stata una Giornata incoraggiante: fin dalle prime prove libere abbiamo visto che la pista aveva molto grip e questo ci ha aiutato a trovare il bilanciamento e a controllare il posteriore. Sia io che Leclerc siamo contenti”. Così a Sky Sport Carlos Sainz dopo il venerdì di prove libere del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota iberico della Ferrari ha chiuso con l’ottavo tempo la sessione del pomeriggio dopo il sesto posto della mattinata. “Nelle FP2 ho perso un po’ il bilanciamento e ho faticato, mentre Charles ha fatto addirittura il miglior tempo nell’ultimo settore e questo è incoraggiante – ha concluso Sainz -. Dobbiamo continuare a lavorare e a rosicchiare: cercheremo di fare una bella qualifica domani”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) “E’ stata una: fin dalle prime prove libere abbiamo visto che la pista aveva molto grip e questo ci ha aiutato a trovare il bilanciamento e a controllare il posteriore. Sia io che Leclerc siamo contenti”. Così a Sky Sport Carlosdopo il venerdì di prove libere del Gran Premio didi Formula 1. Il pilota iberico della Ferrari ha chiuso con l’ottavo tempo la sessione del pomeriggio dopo il sesto posto della mattinata. “Nelle FP2 ho perso un po’ il bilanciamento e ho faticato, mentre Charles ha fatto addirittura il miglior tempo nell’ultimo settore e questo è– ha concluso-. Dobbiamo continuare a lavorare e a rosicchiare: cercheremo di fare una bella qualifica domani”. SportFace.

