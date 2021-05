Dispersione scolastica, il giudice Di Bella: “Docenti e dirigenti scolastici devono denunciare i casi di alunni che lasciano la scuola” (Di venerdì 7 maggio 2021) La Dispersione scolastica è una vera emergenza. Lo stesso Ministro Bianchi lo ha sempre posizionato in cima ai temi sui quali intervenire. Ma c'è chi combatte ogni giorno direttamente dal proprio territorio, specie in quelli dove le mafie e la malavita prendono facilmente il sopravvento. Per questo motivo il giudice Roberto Di Bella lancia l'allarme su bambini e ragazzi che non frequentano più la scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) Laè una vera emergenza. Lo stesso Ministro Bianchi lo ha sempre posizionato in cima ai temi sui quali intervenire. Ma c'è chi combatte ogni giorno direttamente dal proprio territorio, specie in quelli dove le mafie e la malavita prendono facilmente il sopravvento. Per questo motivo ilRoberto Dilancia l'allarme su bambini e ragazzi che non frequentano più la. L'articolo .

