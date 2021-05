Da lunedì si parte con le prenotazioni dei vaccini per gli over 50

(Di venerdì 7 maggio 2021) La campagna vaccinale accelera. Sia perché aumentano le forniture regolari, ma anche per effetto di una quota di diffidenti al vaccino tra le categorie più anziane. Ecco perché sarà possibile anticipare le somministrazioni a chi è più giovane prima delle previsioni, spiega il Corriere. Così da10 maggio – ha annunciato il commissario Francesco Figliuolo – saranno aperte in tutte le regioni leper gli «50». Dopo che Lazio, Lombardia e Veneto avevano già cominciato a farlo. La corsa alle somministrazioni quotidiane, sotto quota 500mila da alcuni giorni dopo i picchi del 29 e 30 aprile, sta di fatto permettendo di modificare il programma delle inoculazioni anticipando le adesioni ai 50enni senza disperdere fiale. Sono previste 17 milioni di dosi a maggio, altre 25 milioni a giugno. Ma resta il segnale allarmante ...

è possibile ipotizzare quali saranno i nuovi colori delle regioni da lunedì 10 maggio. L'Italia dovrebbe essere infatti tinta per la maggior parte di giallo e potrebbe non avere più alcuna zona rossa