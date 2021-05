Covid, Rt nazionale continua a crescere: 0.89. Cala l'incidenza (Di venerdì 7 maggio 2021) E' in crescita, per la seconda settimana di seguito, l'Rt nazionale: è a 0.89, dopo lo 0.85 di sette giorni fa e lo 0.81 di due settimane fa.È quanto si apprende dalla bozza del report settimanale di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) E' in crescita, per la seconda settimana di seguito, l'Rt: è a 0.89, dopo lo 0.85 di sette giorni fa e lo 0.81 di due settimane fa.È quanto si apprende dalla bozza del report settimanale di ...

