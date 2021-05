Covid, la campagna vaccinale funziona: dimezzati i contagi e calo di mortalità. Il report di Altems (Di venerdì 7 maggio 2021) La in comincia a dare i risultati tanto attesi. Dimezzata in 6 settimane l'incidenza dei contagi da - 19, ovvero il numero di nuovi casi, passando da 238 casi ogni 100.000 residenti di 6 settimane fa ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 maggio 2021) La in comincia a dare i risultati tanto attesi. Dimezzata in 6 settimane l'incidenza deida - 19, ovvero il numero di nuovi casi, passando da 238 casi ogni 100.000 residenti di 6 settimane fa ...

Advertising

vaticannews_it : #6maggio Vatican News Service #9maggio campagna @8xmilleit della @UCSCEI #Kenya #coronavirus Ripresa culto pubbli… - TgLa7 : Un solo morto per #Covid-19 in Gran Bretagna. Un record positivo per l'effetto della campagna di vaccinazione e del… - LegaSalvini : ???? Matteo Salvini: 'Insieme ai nostri governatori chiediamo di permettere le visite in sicurezza nelle Rsa. La Leg… - TgrRaiToscana : Al via la #vaccinazione anti #Covid_19 di tutti gli abitanti dell'isola di #Capraia. L'avvio di una campagna che r… - Vincenza_Lab : #Turismo la campagna vaccinale che procede spedita, dobbiamo trasmettere l'immagine positiva di un'Italia che nonos… -