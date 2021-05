Covid, in Sicilia continua la discesa di contagi e ricoveri: rt sotto l'1, ma si resta arancioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccini per gli over 50: in Sicilia prenotazioni al via da domani 5 maggio 2021 Vaccini, Figliuolo ricuce lo strappo con Musumeci: ora la Sicilia torna a correre 6 maggio 2021 Covid, da Confcommercio ... Leggi su palermotoday (Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccini per gli over 50: inprenotazioni al via da domani 5 maggio 2021 Vaccini, Figliuolo ricuce lo strappo con Musumeci: ora latorna a correre 6 maggio 2021, da Confcommercio ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, ordinanze Speranza: Sicilia, Sardegna e VdA in arancione #covid - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - NicolaMorra63 : Covid Calabria, in sei mesi più di 8mila positivi non comunicati a Roma: la voragine si allarga. Un nuovo caso Sici… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Italia è quasi tutta gialla: in arancione solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta | Di Maio: 'L'auspicio è di… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Italia è quasi tutta gialla: in arancione solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta | Di Maio: 'L'auspicio è… -