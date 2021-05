**Covid: Assoutenti, ‘boom sequestri medicinali contraffatti, +45% in un anno’ (2) (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – La nuova frontiera dei farmaci contraffatti “è l’India -spiega l’associazione di consumatori- paese da cui proviene il maggior numero di medicinali illegali destinati all’Italia, seguita da Ungheria, Singapore, Russia e Slovacchia. Dopo il Covid, l’ambito sanitario più interessato dal fenomeno dei farmaci contraffatti è quello sessuale (prodotti per le disfunzioni erettili, finti viagra, eccitanti, ecc.) seguito da sostanze dopanti, agenti contro la perdita dei capelli e dimagranti. Ma sono stati sequestrati anche analgesici, antibiotici, psicofarmaci, farmaci oncologici, e farmaci contro malattie rare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) – La nuova frontiera dei farmaci“è l’India -spiega l’associazione di consumatori- paese da cui proviene il maggior numero diillegali destinati all’Italia, seguita da Ungheria, Singapore, Russia e Slovacchia. Dopo il Covid, l’ambito sanitario più interessato dal fenomeno dei farmaciè quello sessuale (prodotti per le disfunzioni erettili, finti viagra, eccitanti, ecc.) seguito da sostanze dopanti, agenti contro la perdita dei capelli e dimagranti. Ma sono stati sequestrati anche analgesici, antibiotici, psicofarmaci, farmaci oncologici, e farmaci contro malattie rare”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

