Un anno, 248 giorni, 17 ore e altrettanti minuti. Il periodo tra l'inizio e la fine dell'incubo per il 21enne Juan Manuel Correa, ritornato su una monoposto il 7 maggio 2021 con le FP1 di Formula 3 al ...

Ultime Notizie dalla rete : Correa rischiava Correa: rischiava di perdere una gamba, torna in gara 615 giorni dopo Spa Lo statunitense Correa se la cavò, ma da allora ha iniziato il suo lunghissimo recupero con la paura di non poter più camminare. Ha combattuto per uscire dal coma, ha rischiato di perdere una gamba e ...

Correa: rischiava di perdere una gamba, torna in gara 615 giorni dopo Spa La Gazzetta dello Sport Correa: rischiava di perdere una gamba, torna in gara 615 giorni dopo Spa Lo statunitense Juan Manuel Correa torna al volante dopo l’incidente pauroso all’Eau Rouge nel 2019, nel quale morì il francese Hubert: "La gambe sinistra il problema più grande" ...

