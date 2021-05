Comunicato FIGC | rilasciate le Licenze UEFA per il 2021-22 a 17 club di Serie A La lista

(Di venerdì 7 maggio 2021) La Commissione di primo grado delle, in data 7 maggio, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenzaper la stagione sportiva/2022, visto il Manuale delle– Edizione 2020, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenzaalle seguenti società:MASCHILI Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (Gewiss Stadium di Bergamo) Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna) Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Dacia Arena di Udine) C.F. Fiorentina S.p.A. (Stadio Artemio Franchi di Firenze) C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano) Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino) S. ...

La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, in data 7 maggio 2021, esaminata la documentazione pervenuta nell'ambito del processo per il rilascio.