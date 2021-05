Carlotta Dell’Isola si sfoga con i fan: “Basta con queste cose” (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo commenti e critiche dal web, Carlotta Dell’Isola rompe il silenzio e torna a parlare di una questione molto importante. Ormai abbiamo avuto modo di conoscerla in diverse situazioni: Carlotta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo commenti e critiche dal web,rompe il silenzio e torna a parlare di una questione molto importante. Ormai abbiamo avuto modo di conoscerla in diverse situazioni:… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Paolo68433170 : RT @MediasetPlay: Stasera a #isolaparty faremo gran festa con Milena Miconi, Carlotta Dell’Isola, Drusilla Gucci. Infine a commentare con n… - IsolaDeiFamosi : RT @MediasetPlay: Stasera a #isolaparty faremo gran festa con Milena Miconi, Carlotta Dell’Isola, Drusilla Gucci. Infine a commentare con n… - MediasetPlay : Stasera a #isolaparty faremo gran festa con Milena Miconi, Carlotta Dell’Isola, Drusilla Gucci. Infine a commentare… - m_artitz : Non c’entra niente con gli argomenti di oggi, ma ho visto un video e mi sono venute in mente le acconciature horror… - Simply__Four : 6 Puntata Simply Four ospite Carlotta dell'isola @LoolaTv -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola Carlotta dell’Isola, duro sfogo sui social: “Mi arrabbio su certe cose” Lanostratv