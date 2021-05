Big Pharma e Pfizer: questa proprio non ci voleva (Di venerdì 7 maggio 2021) Big Pharma in ribasso dopo la svolta di Biden. Pfizer: "No alla sospensione dei brevetti". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a poco più di 100 giorni dal suo insediamento ha preso una posizione netta nella lotta al coronavirus. L’ex vice di Obama, ora padrone della Casa Bianca, ha annunciato di essere favorevole alla sospensione dei brevetti per i vaccini. Gli Stati Uniti, quindi, sono pronti a una produzione di massa senza vincoli legati alla proprietà intellettuale. Ma cosa significa e perché è stata presa questa decisione proprio adesso? L’Oms, più o meno tutti i governanti dei Paesi occidentali (ma non solo), hanno accolto con favore la posizione di Joe Biden. Il motivo che ha spinto il presidente degli Stati Uniti a sospendere i brevetti è quello di sconfiggere il Covid il prima possibile. ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 maggio 2021) Bigin ribasso dopo la svolta di Biden.: "No alla sospensione dei brevetti". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a poco più di 100 giorni dal suo insediamento ha preso una posizione netta nella lotta al coronavirus. L’ex vice di Obama, ora padrone della Casa Bianca, ha annunciato di essere favorevole alla sospensione dei brevetti per i vaccini. Gli Stati Uniti, quindi, sono pronti a una produzione di massa senza vincoli legati alla proprietà intellettuale. Ma cosa significa e perché è stata presadecisioneadesso? L’Oms, più o meno tutti i governanti dei Paesi occidentali (ma non solo), hanno accolto con favore la posizione di Joe Biden. Il motivo che ha spinto il presidente degli Stati Uniti a sospendere i brevetti è quello di sconfiggere il Covid il prima possibile. ...

