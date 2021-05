Alba Parietti | chi è il figlio? Età

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 7 maggio 2021)non ha certo bisogno di presentazioni, essendo sulla “cresta dell’onda” nel mondo dello spettacolo da molti anni. Attrice, showgirl, opinionista ed in generale personaggio televisivo, ha nel corso degl anni intrapreso anche diverse relazioni sentimentali, una delle quali le ha donato unè stata infatti sposata con Franco Oppini dal 1981 al 1990, e da questo legame è nato Francesco, il 6 aprile 1982. Anche Francesco è un “volto noto” nel mondo dello spettacolo ancora oggi, essendosi dedicato al mondo delle auto (possiede infatti una concessionaria) ed al calcio, tifoso sfegatato della Juventus, ospite fisso in programmi come Tiki Taka e Diretta Stadio, la trasmissione di 7Gold, oltre a collaborare spesso con radio e trasmissioni analoghe. Nel 2004 ha fatto il suo ...