Zona Bianca, violentissima lite tra Antonella Boralevi e Matteo Bassetti, lei "Sta più in televisione che in corsia" lui "ma vaff … " (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri sera è andata in onda un'altra puntata di Zona Bianca, il programma di Retequattro che segue Stasera Italia condotto, dal lunedì al venerdì da Barbara Palombelli e il sabato e la domenica da Veronica Gentili. Fino a qualche settimana fa, l'approfondimento del mercoledì in prima serata lo faceva Barbara Palombelli ma poi si è deciso di sostituirla con Giuseppe Brindisi che conduce appunto Zona Bianca. Ieri sera, tra gli altri ospiti c'erano Matteo Bassetti e la scrittrice Antonella Boralevi che si sono scontrati in un modo molto violento. Le accuse di Antonella Boralevi a Matteo Bassetti "Lei è poco in corsia e molto in tv" Ieri, nella puntata di ...

