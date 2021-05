Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 18:45 (Di giovedì 6 maggio 2021) Viabilità DEL 6 MAGGIO 2021 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLA PRENESTINA; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA Roma-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA, E SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)DEL 6 MAGGIOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLA PRENESTINA; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, IN DIREZIONE OPPOSTA CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA, E SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, su via del Foro Italico traffico rallentato per incidente altezza viale della Moschea in direzione Centro - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma, veicolo in avaria nel sottopasso che collega il lungotevere in Sassia con via Gregorio VII. Possi… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Rinascente piazza Fiume, avviato il restyling ... su cui affaccia il negozio Rinascente, è stata realizzata nel 1921 per migliorare la viabilità ... Gli interventi per Roma finanziati da Rinascente : il flagshipstore (negozio di punta e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06 - 05 - 2021 ore 17:15 VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2021 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO ... QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA ROMA - FIUMICINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2021 ore 11:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... su cui affaccia il negozio Rinascente, è stata realizzata nel 1921 per migliorare la... Gli interventi perfinanziati da Rinascente : il flagshipstore (negozio di punta e ...DEL 6 MAGGIO 2021 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO ... QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA- FIUMICINO ...