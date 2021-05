Venus Club con Lorella Boccia: dove e quando vederlo in tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Uno show al femminile nella seconda serata di Italia 1: si tratta di Venus Club, la trasmissione condotta da Lorella Boccia che prenderà il via con la prima puntata a partire da giovedì 6 maggio da mezzanotte e cinquanta. Presentato come un late show tutto al femminile, andrà in onda il giovedì nella fascia della seconda serata per quattro puntate . La trasmissione ospiterà alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide. Nel corso della prima puntata sono previste come ospiti la cantante Elettra Lamborghini e la fumettista Josephine Yole Signorelli. La prima racconterà il rapporto con gli uomini, la seconda – che in arte è nota con il nome di ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 maggio 2021) Uno show al femminile nella seconda serata di Italia 1: si tratta di, la trasmissione condotta dache prenderà il via con la prima puntata a partire da giovedì 6 maggio da mezzanotte e cinquanta. Presentato come un late show tutto al femminile, andrà in onda il giovedì nella fascia della seconda serata per quattro puntate . La trasmissione ospiterà alcune delle donne della musica e dello spettacolo più amate dal pubblico, ma anche volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tutte pronte a mettersi in gioco con domande inattese e piccole sfide. Nel corso della prima puntata sono previste come ospiti la cantante Elettra Lamborghini e la fumettista Josephine Yole Signorelli. La prima racconterà il rapporto con gli uomini, la seconda – che in arte è nota con il nome di ...

