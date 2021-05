Un «manifesto» per l’animalismo democratico (Di venerdì 7 maggio 2021) Dall’inizio della pandemia, spesso ci si è interrogati su quale sia oggi il rapporto tra l’uomo, gli animali e l’ambiente, e su come questo rapporto abbia influito sullo spillover che con ogni probabilità è avvenuto a Wuhan, in Cina, del virus Sars-cov-2. Al netto di ogni conclusione, appare evidente che l’idea del rapporto uomo-animale vada ripensata in virtù di quello che è un approccio laico e democratico sulla questione. Ed è proprio a partire da questo concetto che Simone Pollo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 7 maggio 2021) Dall’inizio della pandemia, spesso ci si è interrogati su quale sia oggi il rapporto tra l’uomo, gli animali e l’ambiente, e su come questo rapporto abbia influito sullo spillover che con ogni probabilità è avvenuto a Wuhan, in Cina, del virus Sars-cov-2. Al netto di ogni conclusione, appare evidente che l’idea del rapporto uomo-animale vada ripensata in virtù di quello che è un approccio laico esulla questione. Ed è proprio a partire da questo concetto che Simone Pollo … Continua L'articolo proviene da il

Advertising

marattin : Intervista da mandare a memoria. E da usare come manifesto. Per qualsiasi forza politica che pensi che “sviluppo de… - marcodimaio : Per le celebrazioni del #primomaggio, Torino è teatro di un atto grave: in piazza Vittorio i manifestanti portano u… - Nanenmonio1 : RT @IlGrandinato: @MinervaMcGrani1 Sarebbe da fare esposto alla Corte dei Conti per manifesto sperpero di danaro pubblico non giustificato… - Luigi78859490 : RT @GarauSilvana: Bologna Il manifesto è situato in via Emilia Ponente (prima dell'Ospedale Maggiore). Affissione manifesti di stima per G… - shiwasekitai : RT @GarauSilvana: Bologna Il manifesto è situato in via Emilia Ponente (prima dell'Ospedale Maggiore). Affissione manifesti di stima per G… -

Ultime Notizie dalla rete : manifesto per Silvia Marongiu racconta l'Agorà del Pd ... on line, intende dar vita ad occasioni di confronto per l'elaborazione di proposte e strategie politiche. L'ultima anteprima in ordine di tempo, dopo l'iniziativa de Il Manifesto di Goffredo Bettini ...

Un webinar per parlare del 'Bosco temporaneo', un manifesto alla sostenibilità Gli apporti benefici sono innanzitutto per l'essere umano dal punto di vista psicologico e fisiologico. Inoltre un bosco temporaneo, cosa di cui si parlerà anche nel convegno, crea un mini ecosistema ...

Un «manifesto» per l'animalismo democratico | il manifesto Il Manifesto Un «manifesto» per l’animalismo democratico Dall’inizio della pandemia, spesso ci si è interrogati su quale sia oggi il rapporto tra l’uomo, gli animali e l’ambiente, e su come questo rapporto abbia influito sullo spillover che con ogni probabi ...

Giustizia, Salvini strappa ancora e abbraccia i referendum Lunedì prossimo la Lega siederà con gli altri partiti di maggioranza al tavolo del ministero della giustizia per cercare un accordo sulla riforma del processo penale. Ma da qualche settimana la Lega s ...

... on line, intende dar vita ad occasioni di confrontol'elaborazione di proposte e strategie politiche. L'ultima anteprima in ordine di tempo, dopo l'iniziativa de Ildi Goffredo Bettini ...Gli apporti benefici sono innanzituttol'essere umano dal punto di vista psicologico e fisiologico. Inoltre un bosco temporaneo, cosa di cui si parlerà anche nel convegno, crea un mini ecosistema ...Dall’inizio della pandemia, spesso ci si è interrogati su quale sia oggi il rapporto tra l’uomo, gli animali e l’ambiente, e su come questo rapporto abbia influito sullo spillover che con ogni probabi ...Lunedì prossimo la Lega siederà con gli altri partiti di maggioranza al tavolo del ministero della giustizia per cercare un accordo sulla riforma del processo penale. Ma da qualche settimana la Lega s ...