Ubaldo Righetti sta meglio. Sull'infarto: 'Sentivo tutto, mi stavano perdendo' (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA - Ubaldo Righetti può tornare a sorridere dopo giorni davvero complicati. Tutta Roma si è stretta attorno all'ex giocatore che era stato ricoverato d'urgenza al Sant'Andrea per un infarto . Oggi ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 maggio 2021) ROMA -può tornare a sorridere dopo giorni davvero complicati. Tutta Roma si è stretta attorno all'ex giocatore che era stato ricoverato d'urgenza al Sant'Andrea per un. Oggi ...

Ubaldo Righetti e l'infarto: 'Sentivo tutto: dicevano che mi stavano perdendo' Nelle ultime ore ha ricevuto l'abbraccio di tutta Roma . Perché dopo la notizia dei due infarti che l'hanno colpito , Ubaldo Righetti è stato sommerso da messaggi di pronta guarigione. E ora che il peggio sembra passato ( è uscito dalla terapia intensiva ) è tornato in radio durante la diretta di Teleradiostereo : "...

