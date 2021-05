Tokyo 2020, accordo Cio-Pfizer per vaccinare gli atleti (Di giovedì 6 maggio 2021) Il vaccino Pfizer-Biontech sarà disponibile per gli atleti e le delegazioni di tutti i Paesi che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo. Pfizer e BioNTech e il Comitato olimpico internazionale (Cio) hanno annunciato la firma di un Memorandum d’intesa per donare le dosi in vista dell’atteso evento sportivo che dovrebbe prendere il via il 23 luglio 2021. Nell’accordo è previsto che Pfizer e BioNTech si coordinino con i Comitati olimpici nazionali in tutto il mondo per aiutarli ad affrontare la necessità locale di dosi di vaccino per la partecipazione delle delegazioni nazionali ai Giochi. La consegna delle dosi iniziali alle delegazioni partecipanti dovrebbe partire alla fine di maggio, ove possibile, per garantire che i partecipanti alle Olimpiadi ricevano le seconde dosi prima ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Il vaccino-Biontech sarà disponibile per glie le delegazioni di tutti i Paesi che partecipano alle Olimpiadi die BioNTech e il Comitato olimpico internazionale (Cio) hanno annunciato la firma di un Memorandum d’intesa per donare le dosi in vista dell’atteso evento sportivo che dovrebbe prendere il via il 23 luglio 2021. Nell’è previsto chee BioNTech si coordinino con i Comitati olimpici nazionali in tutto il mondo per aiutarli ad affrontare la necessità locale di dosi di vaccino per la partecipazione delle delegazioni nazionali ai Giochi. La consegna delle dosi iniziali alle delegazioni partecipanti dovrebbe partire alla fine di maggio, ove possibile, per garantire che i partecipanti alle Olimpiadi ricevano le seconde dosi prima ...

