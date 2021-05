Tlc | con il governo Draghi si allontana l’ipotesi di una rete unica per la banda larga Telecom accusa il colpo e perde il 5 | 5%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Credo che il ruolo giusto della politica sia quello di pensare agli interessi dei cittadini”. Per il ministro per la Transizione digitale, Vittorio Colao, la cosa più importante è offrire Internet veloce agli italiani. Per questo, anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ildi Marioha puntato tutto sulla neutralità tecnologica, ovvero sulla possibilità di sostenere ogni tecnologia in grado di garantire la diffusione della connessione veloce nel Paese. In sintesi, nella visione di Colao, poco importa che si tratti di accesso in fibra, 5G, satelliti o via radio FWA. L’essenziale è avanzare veloci anticipando di quattro anni gli obiettivi indicati da Bruxelles. Nel corso del webinar «Il Piano – L’economia della prossima generazione» organizzato da Caltagirone Editore, il ministro Colao ha infatti ribadito che bisogna ...