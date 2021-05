Stefania Orlando manda in tilt omofobi e leghisti: l’intervento da applausi sul DDL Zan (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Italia è quel meraviglioso paese dove certi politici non leggono il DDL Zan e vomitano assurdità per affossarlo o dove leader di partiti tirano in ballo il gender senza poi sapere nemmeno cosa sia. E sempre nello stesso fantastico paese c’è una conduttrice ed ex gieffina più preparata di molti parlamentari, che in 2 minuti asfalta e manda in tilt i detrattori della legge contro l’omofobia. Stefania Orlando ospite a Dritto e Rovescio ha spiegato perché le critiche al DDL Zan sono fuffa per raccattare i voti di ignoranti e omofobi. “Prima di tutto non si chiama ‘utero in affitto, ma gestazione per altri. Però mi chiedo questo cosa c’entri con il DDL Zan. Perché questo disegno di legge non introduce questa pratica. Che poi se ci andiamo ad informare ne beneficiano all’80% da etero e ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Italia è quel meraviglioso paese dove certi politici non leggono il DDL Zan e vomitano assurdità per affossarlo o dove leader di partiti tirano in ballo il gender senza poi sapere nemmeno cosa sia. E sempre nello stesso fantastico paese c’è una conduttrice ed ex gieffina più preparata di molti parlamentari, che in 2 minuti asfalta eini detrattori della legge contro l’a.ospite a Dritto e Rovescio ha spiegato perché le critiche al DDL Zan sono fuffa per raccattare i voti di ignoranti e. “Prima di tutto non si chiama ‘utero in affitto, ma gestazione per altri. Però mi chiedo questo cosa c’entri con il DDL Zan. Perché questo disegno di legge non introduce questa pratica. Che poi se ci andiamo ad informare ne beneficiano all’80% da etero e ...

