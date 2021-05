Star Wars, Zack Snyder: "Dirigerne uno? Non credo che sopravviverei" (Di giovedì 6 maggio 2021) Pur essendo un estimatore e un conoscitore della saga di Star Wars, Zack Snyder ha ammesso che non sarebbe in grado di uscirne vivo dalla regia di uno die capitoli della saga. Pur amando molto la saga di Star Wars, Zack Snyder dubita di essere in grado di sopravvivere alla regia di uno dei capitoli del popolare franchise fantascientifico. Parlando col Times, Zack Snyder ha riflettuto sul suo approccio al mestiere del regista spiegando: "Dove diventa difficile è quando prendi un regista con un punto di vista personale e gli chiedi di partecipare a una cosa che non lo richiede affatto. Il regista operaio? Ce ne sono molti e sono buoni. Ma io ho un punto di vista molto specifico." Army of ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) Pur essendo un estimatore e un conoscitore della saga diha ammesso che non sarebbe in grado di uscirne vivo dalla regia didie capitoli della saga. Pur amando molto la saga didubita di essere in grado di sopravvivere alla regia didei capitoli del popolare franchise fantascientifico. Parlando col Times,ha riflettuto sul suo approccio al mestiere del regista spiegando: "Dove diventa difficile è quando prendi un regista con un punto di vista personale e gli chiedi di partecipare a una cosa che non lo richiede affatto. Il regista operaio? Ce ne sono molti e sono buoni. Ma io ho un punto di vista molto specifico." Army of ...

disinformatico : C'è gente che ancora pensa che ci sia rivalità fra i fandom di Star Wars e quelli di Star Trek. No. L'Universo è g… - DiscorsiChewbe : L’universo di Star Wars è pieno di decisioni sbagliate che ti fanno esclamare: “ma perché?” Vediamone alcune. - DisneyPlusIT : Star Wars: #TheBadBatch, che ne pensate del primo episodio? Non perdete il secondo, in arrivo domani su #DisneyPlus… - DisneyPlusIT : Star Wars: #TheBadBatch, che ne pensate del primo episodio? Non perdete il secondo, in arrivo domani su #DisneyPlus… - starwarsnewsit : Star Wars: perché i cloni sono stati sostituiti da semplici stormtrooper - -