Advertising

ilpost : La Guardia costiera libica ha sparato dei colpi di avvertimento contro due pescherecci italiani: uno dei due comand… - fanpage : Spari a nord est di Tripoli. Ferito un comandante italiano - Tele_Nicosia : Spari contro peschereccio italiano in Libia, ferito il comandante - zazoomblog : Libia spari contro tre pescherecci italiani: ferito comandante. Autorità libiche: “No colpi di avvertimento in aria… - LeggoSono : RT @ilpost: La Guardia costiera libica ha sparato dei colpi di avvertimento contro due pescherecci italiani: uno dei due comandanti è rimas… -

Ultime Notizie dalla rete : Spari contro

Fanpage.it

È intervenuta la marina militare in particolare la nave Libeccio che non è riuscita ad evitare i colpi di avvertimentoi pescherecci - ci spiega il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci.... la nostra guardia costiera prova a fermarli", ha aggiunto il portavoce promettendo maggiori dettagli e insistendo nel sostenere che "non ci sono statidirettil'imbarcazione". "C'erano ...MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Il comandante del peschereccio Aliseo della marineria di Mazara del Vallo, Giuseppe Giacalone, è stato ...La Marina libica, che controlla la Guardia costiera, ha smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani ma ammesso che sono stati esplosi "colpi di avvertimento in aria" per fermare imbarcazion ...