Scuola | Bianchi | ‘gemellaggi estivi tra istituti nord e sud per ricucire Paese’

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – "Gemellaggi estivi tra le scuole del nord e del sud" "per ricucire il Paese" o "non saremo capaci di costruire una Scuola nuova". E' la sfida che il ministro per l'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha lanciato nel corso del webinar "Cooperare per ripartire. I patti educativi di comunità", indicando nella cooperazione "la chiave del Pnrr", che declinata sulla Scuola attraverso i Patti educativi di comunità, coniuga un'istruzione non più "a porte chiuse, a compartimenti stagni". Rivolgendosi a Bologna, Reggio Emilia, Modena il Ministro ha sollecitato la ricerca di partner nel Meridione "per lavorare insieme", sfruttando le risorse messe a disposizione dal Governo, tra cui i Pon destinati alle aree in maggiore difficoltà, con queste parole: "Vi do un mandato ...

