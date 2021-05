Royal Family, la Regina Elisabetta spiazza tutti: andrà subito a ruba? (Di giovedì 6 maggio 2021) La Regina Elisabetta ha spiazzato tutti. Dopo il lancio del gin, sua grande passione, la sovrana ha dato l’ok per il lancio di due birre. Dopo il gin, sua grande passione, la Regina Elisabetta è pronta a lanciare anche la birra. La sovrana d’Inghilterra ha appena dato l’ok al lancio delle prime due etichette dei L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Lahato. Dopo il lancio del gin, sua grande passione, la sovrana ha dato l’ok per il lancio di due birre. Dopo il gin, sua grande passione, laè pronta a lanciare anche la birra. La sovrana d’Inghilterra ha appena dato l’ok al lancio delle prime due etichette dei L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lacittanews : Nonno Galles, che come tutta la royal family ha voluto festeggiare via social i primi due anni del piccolo Sussex,… - feeling_was : RT @inprincesspark: @Fedez ringraziamo la mati che ci ha dato la nostra royal family <3 - infoitcultura : Archie compie due anni, gli auguri “informali” della Royal family - 34_liss : RT @rtl1025: Oggi, in occasione del secondo compleanno di #Archie, tutta la Royal Family ha celebrato il piccolo, primogenito di Harry e Me… - rtl1025 : Oggi, in occasione del secondo compleanno di #Archie, tutta la Royal Family ha celebrato il piccolo, primogenito di… -