Roma, Branca: “Mourinho profilo giusto per il club. Mercato? José quando era all’Inter…” (Di giovedì 6 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'ex dirigente nerazzurro, Marco Branca.La notizia dell'approdo di José Mourinho alla Roma nella prossima stagione ha sicuramente destato grande interesse da parte degli addetti ai lavori. Il ritorno in Italia dello "Special One", non fa che arricchire prestigio ed eco mediatica della nostra Serie A, con un'uomo che certamente ha lasciato il segno indelebile nel massimo campionato italiano, nel periodo in cui, il portoghese, è stato alla guida dell'Inter ed ha praticamente vinto tutto ciò che era possibile a livello di club conquistando il "triplete" nella stagione 2009-2010.VIDEO, Mourinho alla Roma: dai “capelli” alla “demenza senile”, quante liti con Conte!Uno dei tasselli più preziosi a livello dirigenziale di quella magnifica cavalcata è stato ... Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'ex dirigente nerazzurro, Marco.La notizia dell'approdo diallanella prossima stagione ha sicuramente destato grande interesse da parte degli addetti ai lavori. Il ritorno in Italia dello "Special One", non fa che arricchire prestigio ed eco mediatica della nostra Serie A, con un'uomo che certamente ha lasciato il segno indelebile nel massimo campionato italiano, nel periodo in cui, il portoghese, è stato alla guida dell'Inter ed ha praticamente vinto tutto ciò che era possibile a livello diconquistando il "triplete" nella stagione 2009-2010.VIDEO,alla: dai “capelli” alla “demenza senile”, quante liti con Conte!Uno dei tasselli più preziosi a livello dirigenziale di quella magnifica cavalcata è stato ...

