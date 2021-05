Quattro motovedette da guerra e una flottiglia di pescherecci per i diritti nell’isola di Jersey (Di giovedì 6 maggio 2021) Navi da guerra nella Manica, tensioni fra Regno Unito e Francia per la pesca dopo la Brexit. Johnson invia due motovedette e Parigi risponde con le sue Navi da guerra nella Manica, tensioni fra Regno Unito e Francia per la pesca dopo la Brexit su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Navi danella Manica, tensioni fra Regno Unito e Francia per la pesca dopo la Brexit. Johnson invia duee Parigi risponde con le sue Navi danella Manica, tensioni fra Regno Unito e Francia per la pesca dopo la Brexit su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Notte di sbarchi a Lampedusa dove, con quattro diverse imbarcazioni, sono approdati 532 migranti. A soccorrere le '… - Volpina67046713 : RT @GeMa7799: Nella notte a Lampedusa sono arrivate quattro diverse imbarcazioni, per un totale di 532 migranti. A soccorrerli a ridosso de… - marialetiziama9 : RT @GeMa7799: Nella notte a Lampedusa sono arrivate quattro diverse imbarcazioni, per un totale di 532 migranti. A soccorrerli a ridosso de… - LuiseSilente : RT @GeMa7799: Nella notte a Lampedusa sono arrivate quattro diverse imbarcazioni, per un totale di 532 migranti. A soccorrerli a ridosso de… - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Notte di sbarchi a Lampedusa dove, con quattro diverse imbarcazioni, sono approdati 532 migranti. A soccorrere le 'carret… -