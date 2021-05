Quasi vent’anni dopo, i personaggi di Muv-Luv sembrano diversi (Di giovedì 6 maggio 2021) Muv-Luv ha debuttato come romanzo visivo nel lontano 2003. Ora, nel 2021, riceverà una nuova serie anime questo autunno. Quando sono cambiati i personaggi di Muv-Luv? Il sito ufficiale è stato lanciato e, come ci si aspetterebbe, il design dei personaggi è cambiato rispetto alla prima versione. I design di base non sono cambiati radicalmente, ma come riferisce Hachima Kikou, comprensibilmente, gli stili e le sensibilità sono certamente diversi da quelli che eravamo abituati a vedere. Guarda nella foto qui sotto come sono cambiate Sumika e Meiya: sembra decisamente che le loro acconciature da gatto siano state parecchio modificate, così come i loro occhi. Terminator: una nuova serie anime in sviluppo su NetflixDragon’s Blood: perchè guardare la serie animata Netflix?Mister Link: una commedia d’avventura animata su Amazon ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Muv-Luv ha debuttato come romanzo visivo nel lontano 2003. Ora, nel 2021, riceverà una nuova serie anime questo autunno. Quando sono cambiati idi Muv-Luv? Il sito ufficiale è stato lanciato e, come ci si aspetterebbe, il design deiè cambiato rispetto alla prima versione. I design di base non sono cambiati radicalmente, ma come riferisce Hachima Kikou, comprensibilmente, gli stili e le sensibilità sono certamenteda quelli che eravamo abituati a vedere. Guarda nella foto qui sotto come sono cambiate Sumika e Meiya: sembra decisamente che le loro acconciature da gatto siano state parecchio modificate, così come i loro occhi. Terminator: una nuova serie anime in sviluppo su NetflixDragon’s Blood: perchè guardare la serie animata Netflix?Mister Link: una commedia d’avventura animata su Amazon ...

