Perizia gip su Mps | “Sotto Profumo-Viola violate norme contabili Procedure lacunose”

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 6 maggio 2021) “Tra il 2012 e il 2015 Mps non hazzato tempestivamente nei propri bilanci rettifiche su crediti per complessivi 11,42 miliardi di euro, pari a 7,77 miliardi al netto dell’effetto fiscale, cifra ‘di importo pressoché analogo’ agli 8 miliardi chiesti al mercato con gli aumenti di capitale avvenuti fra il 2014 ed il 2015”. È quanto hanno accertato i periti Gian Gaetano Bellavia e Fulvia Ferradini, incaricati dal gip di Milano Guido Salvini di verificare la correttazzazione delle rettifiche risultanti da tre ispezioni di Bankitalia e Bce tra il 2012 e il 2017, nell’ambito del procedimento che vede indagati per falso in bilancio gli ex vertici di Mps, Alessandro, Fabrizioe Paolo Salvadori.Come si legge sull’Ansa, le rettifiche effettuate dalla banca dopo gli interventi della ...