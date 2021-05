Patrizio Bianchi: "A settembre tutti gli studenti in classe" (Di giovedì 6 maggio 2021) “Voglio riportare a settembre tutti gli studenti in aula e in sicurezza”. Parola di Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, in un’intervista alla Repubblica. “Dal primo settembre le scuole saranno aperte per la fase dell’accoglienza. Stabilire la data di inizio delle lezioni è un compito delle Regioni e io mi auguro si arrivi a una data condivisa tra il 10 e il 15 settembre”. “Con il Decreto Sostegni - spiega Bianchi - abbiamo già dato 150 milioni alle scuole per la sicurezza sanitaria. Adesso, in accordo con il generale Figliuolo, stiamo facendo ripartire le vaccinazioni per tutto il personale scolastico: siamo al 70%, a settembre avremo tutti vaccinati”. Parte del lavoro per ripartire da ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) “Voglio riportare agliin aula e in sicurezza”. Parola di, ministro dell’Istruzione, in un’intervista alla Repubblica. “Dal primole scuole saranno aperte per la fase dell’accoglienza. Stabilire la data di inizio delle lezioni è un compito delle Regioni e io mi auguro si arrivi a una data condivisa tra il 10 e il 15”. “Con il Decreto Sostegni - spiega- abbiamo già dato 150 milioni alle scuole per la sicurezza sanitaria. Adesso, in accordo con il generale Figliuolo, stiamo facendo ripartire le vaccinazioni per tutto il personale scolastico: siamo al 70%, aavremovaccinati”. Parte del lavoro per ripartire da ...

