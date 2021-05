Palette caffè monouso in plastica, verso lo stop a partire da luglio 2021? (Di giovedì 6 maggio 2021) Tale direttiva è stata recepita dall'Italia attraverso la legge di delegazione europea (numero 53 del 22 aprile) pubblicata in Gazzetta ufficiale. Tra i prodotti monouso in questione ci sono, appunto,... Leggi su notizie (Di giovedì 6 maggio 2021) Tale direttiva è stata recepita dall'Italia attrala legge di delegazione europea (numero 53 del 22 aprile) pubblicata in Gazzetta ufficiale. Tra i prodottiin questione ci sono, appunto,...

Caffè zuccherato a rischio: da luglio stop alle palette in plastica? Poco o nulla cambierà per i sostenitori del caffè amaro ma molto, e in peggio, cambierà per un intero sistema produttivo: quello delle palette da caffè in plastica che rischia di chiudere bottega, ...

