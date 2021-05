**Olimpiadi: Cio, accordo con Pfizer per vaccino ad atleti** (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Nell'ambito dei piani per garantire la sicurezza e la protezione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha annunciato oggi la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) con Pfizer Inc. e BioNTech SE per donare le dosi delle società 'vaccino Covid-19 ai partecipanti ai Giochi dei Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali di tutto il mondo. I Comitati Olimpici Nazionali (Noc) lavoreranno con i loro governi locali per coordinare la distribuzione in conformità con le linee guida di vaccinazione di ogni paese e in conformità con le normative locali. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Nell'ambito dei piani per garantire la sicurezza e la protezione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha annunciato oggi la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) conInc. e BioNTech SE per donare le dosi delle società 'Covid-19 ai partecipanti ai Giochi dei Comitati Olimpici e Paralimpici Nazionali di tutto il mondo. I Comitati Olimpici Nazionali (Noc) lavoreranno con i loro governi locali per coordinare la distribuzione in conformità con le linee guida di vaccinazione di ogni paese e in conformità con le normative locali.

