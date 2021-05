Niente più seggi nelle scuole, arrivano i fondi per le sedi alternative (Di giovedì 6 maggio 2021) I ragazzi le cui scuole erano sedi di seggio hanno sempre goduto di giorni senza lezioni aggiuntivi rispetto agli altri. L’invidia era notevole in chi andava in istituti senza questo privilegio, un privilegio che presto potrebbe scomparire. Sono stati stanziati i primi due milioni di euro per liberare le scuole italiane dalle elezioni. Leggi su vanityfair (Di giovedì 6 maggio 2021) I ragazzi le cui scuole erano sedi di seggio hanno sempre goduto di giorni senza lezioni aggiuntivi rispetto agli altri. L’invidia era notevole in chi andava in istituti senza questo privilegio, un privilegio che presto potrebbe scomparire. Sono stati stanziati i primi due milioni di euro per liberare le scuole italiane dalle elezioni.

Ultime Notizie dalla rete : Niente più Pauline Klein, La figurante Tutti si sono adattati o attraverso il non voler accorgersi di niente o attraverso la più inerte sdrammatizzazione". Perché perfino l'erotismo, il coito, gli organi genitali mostrati sullo schermo ...

Il Chelsea elimina il Real ed è in finale di Champions: Kanté sembra Modric, flop Zidane. Tuchel si vendica del PSG Il Chelsea era più concreto, con quella furia di Kanté e con un attacco che faceva male alla difesa ... ma in realtà non è cambiato niente . Tuchel non si è rintanato, ha tolto Werner per far entrare ...

