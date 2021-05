Mr Wrong anticipazioni, giugno 2021: il patto tra Ezgi e Ozgur (Di giovedì 6 maggio 2021) Continua la saga estiva delle soap opera turche che vedono in questo 2021 la messa in onda di Mr Wrong lezioni d’amore a partire dal prossimo giugno. Nuovamente insieme come in Bitter Sweet, Can Yamane Ozge Gurel, daranno vita alla storia d’amore tra Ozgur ed Ezgi. Il primo è un donnaiolo incallito, deciso a conquistare tutte le donne che gli capitano a tiro e lei una giovane ragazza, che a tutti i costi vuole trovare l’uomo perfetto, sbagliando sempre nelle sue scelte. I due si conosceranno per caso e stringeranno un patto: lei dovrà fingere di essere la sua fidanzata e lui in cambio le darà delle lezioni su come conquistare un uomo . Questo li avvicinerà molto, fino a quando uno dei due scoprirà di essersi innamorato dell’altro. Quale sarà la reazione dell’altro? Tutte le puntate ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 6 maggio 2021) Continua la saga estiva delle soap opera turche che vedono in questola messa in onda di Mrlezioni d’amore a partire dal prossimo. Nuovamente insieme come in Bitter Sweet, Can Yamane Ozge Gurel, daranno vita alla storia d’amore traed. Il primo è un donnaiolo incallito, deciso a conquistare tutte le donne che gli capitano a tiro e lei una giovane ragazza, che a tutti i costi vuole trovare l’uomo perfetto, sbagliando sempre nelle sue scelte. I due si conosceranno per caso e stringeranno un: lei dovrà fingere di essere la sua fidanzata e lui in cambio le darà delle lezioni su come conquistare un uomo . Questo li avvicinerà molto, fino a quando uno dei due scoprirà di essersi innamorato dell’altro. Quale sarà la reazione dell’altro? Tutte le puntate ...

