MotoGP, Jorge Lorenzo: “Valentino Rossi? Da 5 in pagella. Lento nei movimenti e impreciso” (Di giovedì 6 maggio 2021) Jorge Lorenzo non gareggia da più di un anno, ma segue sempre con grande attenzione la MotoGP e continua a dare il suo parere su quello che accede in pista. Il cinque volte Campione del Mondo, ritiratosi nel 2019 dopo una deludente annata con la Honda, ha analizzato nel dettaglio il GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale andata in scena lo scorso weekend sul circuito di Jerez de la Frontera. Il Gran Premio è stato vinto da Jack Miller davanti a Francesco Bagnaia per una bellissima doppietta della Ducati (il piemontese si è portato in testa alla classifica generale). Franco Morbidelli ha completato il podio in sella alla sua Yamaha Petronas, Fabio Quartararo ha dominato metà gara ma poi è scivolato fino alla 13ma posizione a causa di un forte dolore al braccio (sindrome compartimentale) e Marc Marquez fatica ancora a esprimersi al ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 maggio 2021)non gareggia da più di un anno, ma segue sempre con grande attenzione lae continua a dare il suo parere su quello che accede in pista. Il cinque volte Campione del Mondo, ritiratosi nel 2019 dopo una deludente annata con la Honda, ha analizzato nel dettaglio il GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale andata in scena lo scorso weekend sul circuito di Jerez de la Frontera. Il Gran Premio è stato vinto da Jack Miller davanti a Francesco Bagnaia per una bellissima doppietta della Ducati (il piemontese si è portato in testa alla classifica generale). Franco Morbidelli ha completato il podio in sella alla sua Yamaha Petronas, Fabio Quartararo ha dominato metà gara ma poi è scivolato fino alla 13ma posizione a causa di un forte dolore al braccio (sindrome compartimentale) e Marc Marquez fatica ancora a esprimersi al ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, Jack Miller “richiama” Jorge Lorenzo dopo la vittoria - giuseppefiat700 : RT @SkySportMotoGP: Spegne 34 candeline JORGE LORENZO ?? 5 volte campione del Mondo, in carriera ha conquistato anche 68 vittorie, 69 pole p… - corsedimoto : MOTOGP - Jack #Miller ritorna alla vittoria in #MotoGP 5 anni dopo Assen 2016. L'australiano della #Ducati ricorda… - giancarlofelic1 : RT @SkySportMotoGP: Spegne 34 candeline JORGE LORENZO ?? 5 volte campione del Mondo, in carriera ha conquistato anche 68 vittorie, 69 pole p… - lelecoccia : RT @SkySportMotoGP: Spegne 34 candeline JORGE LORENZO ?? 5 volte campione del Mondo, in carriera ha conquistato anche 68 vittorie, 69 pole p… -