**Mercenario Donbass: ordinanza, intercettato 'in combattimenti usavo bazooka'** (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Noi scaviamo le nostre trincee e poi ci sparano... noi ci nascondiamo e poi spariamo...". A parlare, senza sapere di essere intercettato, è G.R., il giovane messinese ricercato perché accusato di essere un mercenario in Donbass. L'uomo, come si legge nell'ordinanza, "riferisce alla sorella e alla madre come si ripara durante gli spari", "la condotta tenuta nelle fasi della guerriglia e spiega che lui e i sui compagni sparano quando si trovano a una distanza di non oltre 500 metri". Il 19 febbraio del 2020 "viene registrata un'altra conversazione alla quale prendono parte" la sorella e il suo fidanzato e il presunto mercenario "le racconta di avere partecipato ai combattimenti il giorno prima e che hanno temuto per la propria incolumità". L'uomo "racconta alla sorella che sarebbe dovuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Palermo, 6 mag. (Adnkronos) - "Noi scaviamo le nostre trincee e poi ci sparano... noi ci nascondiamo e poi spariamo...". A parlare, senza sapere di essere, è G.R., il giovane messinese ricercato perché accusato di essere un mercenario in. L'uomo, come si legge nell', "riferisce alla sorella e alla madre come si ripara durante gli spari", "la condotta tenuta nelle fasi della guerriglia e spiega che lui e i sui compagni sparano quando si trovano a una distanza di non oltre 500 metri". Il 19 febbraio del 2020 "viene registrata un'altra conversazione alla quale prendono parte" la sorella e il suo fidanzato e il presunto mercenario "le racconta di avere partecipato aiil giorno prima e che hanno temuto per la propria incolumità". L'uomo "racconta alla sorella che sarebbe dovuto ...

