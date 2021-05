Lombardia: martedì Consiglio Regione su semplificazione e sostegno a Rsa (2) (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - All'ordine del giorno anche il progetto di legge di ratifica di alcune variazioni di bilancio adottate dalla giunta regionale in via d'urgenza, di cui è relatore Paolo Franco (Gruppo Misto). Il provvedimento introduce una garanzia pari a un massimo di 3 milioni di euro finalizzata a sostenere le Rsa lombarde a fronte delle perdite sostenute in questi mesi di pandemia: l'iniziativa adottata e messa in capo a Finlombarda prevede di finanziare le Rsa no-profit lombarde mediante l'erogazione di mutui ipotecari, così da sopperire al bisogno di liquidità generato dalla riduzione degli incassi derivante principalmente dai mancati introiti delle rette. Nella pausa dei lavori consiliari alle ore 12.45 il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza terranno presso l'Auditorium Gaber una conferenza stampa per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - All'ordine del giorno anche il progetto di legge di ratifica di alcune variazioni di bilancio adottate dalla giunta regionale in via d'urgenza, di cui è relatore Paolo Franco (Gruppo Misto). Il provvedimento introduce una garanzia pari a un massimo di 3 milioni di euro finalizzata a sostenere le Rsa lombarde a fronte delle perdite sostenute in questi mesi di pandemia: l'iniziativa adottata e messa in capo a Finlombarda prevede di finanziare le Rsa no-profit lombarde mediante l'erogazione di mutui ipotecari, così da sopperire al bisogno di liquidità generato dalla riduzione degli incassi derivante principalmente dai mancati introiti delle rette. Nella pausa dei lavori consiliari alle ore 12.45 il presidente delregionale Alessandro Fermi e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza terranno presso l'Auditorium Gaber una conferenza stampa per ...

