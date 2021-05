Libia, spari contro tre pescherecci italiani: ferito comandante. Autorità libiche: “No, colpi di avvertimento in aria” (Di giovedì 6 maggio 2021) Raggiunti dai colpi di mitragliatrice di una motovedetta militare libica, che hanno ferito anche uno dei comandanti, Giuseppe Giacalone. Ma dalla Libia fanno sapere che non si trattava di spari “contro” le imbarcazioni, ma di “colpi di avvertimento in aria”, sparati nei confronti di mezzi non autorizzati. Cresce la tensione tra Italia e Libia, dopo che tre pescherecci italiani (Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo) sono stati colpiti a 35 miglia nautiche dalla costa libica al largo di Misurata. Giacalone era al timone dell’Aliseo ed è stato ferito a un braccio, mentre i tre mezzi sono stati poi raggiunti dalla fregata Libeccio della Marina militare italiana. Dalla Lega al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Raggiunti daidi mitragliatrice di una motovedetta militare libica, che hannoanche uno dei comandanti, Giuseppe Giacalone. Ma dallafanno sapere che non si trattava di” le imbarcazioni, ma di “diin”, sparati nei confronti di mezzi non autorizzati. Cresce la tensione tra Italia e, dopo che tre(Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo) sono statiti a 35 miglia nautiche dalla costa libica al largo di Misurata. Giacalone era al timone dell’Aliseo ed è statoa un braccio, mentre i tre mezzi sono stati poi raggiunti dalla fregata Libeccio della Marina militare italiana. Dalla Lega al ...

Ultime Notizie dalla rete : Libia spari Libia, spari contro i pescatori italiani Quanti sono i pescherecci coinvolti? "I pescherecci erano tre in quell'area a 30/40 miglia a nord di Misurata quindi la Libia di Tripoli no di Bengasi, con circa 10 persone di equipaggio a bordo ma ...

Libia, spari contro pescherecci italiani: ferito comandante SINDACO MAZARA - "Il comandante del peschereccio Aliseo Giuseppe Giacalone è rimasto ferito lievemente, adesso lo stanno scortando presso un porto della Libia". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di ...

Libia, spari contro pescherecci italiani: ferito comandante. Interviene Marina Militare: liberato ‘Aliseo’ Fanpage.it Libia, la guardia costiera spara a due pescherecci italiani: uno ferito – Corriere.it La guardia costiera libica spara a pescherecci italiani al largo della Tripolitania. Durante l'incidente, il capitano del peschereccio Aliseo ha riportato ...

Marina libica,colpi di avvertimento a pescherecci italiani La Marina libica, che controlla la Guardia costiera, ha smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani ma ammesso che sono stati esplosi "colpi di avvertimento in aria" per fermare imbarcazion ...

