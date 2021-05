Legge 104, permessi orari anche in smart working: le novità (Di giovedì 6 maggio 2021) Importante chiarimento in merito ai permessi della Legge 104. I permessi, infatti, possono essere fruiti ad ore anche in smart working. A doverlo precisare è l’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 7152 del 26 aprile 2021, in risposta alle perplessità sollevate dalla CGIL Funzione Pubblica riguardanti la presunta incompatibilità sostenuta dalla PA. Infatti, afferma l’INL, sebbene con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata. Dunque è possibile fruire dei ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 6 maggio 2021) Importante chiarimento in merito aidella104. I, infatti, possono essere fruiti ad orein. A doverlo precisare è l’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 7152 del 26 aprile 2021, in risposta alle perplessità sollevate dalla CGIL Funzione Pubblica riguardanti la presunta incompatibilità sostenuta dalla PA. Infatti, afferma l’INL, sebbene con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizionea con il lavoro agile (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli dio), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata. Dunque è possibile fruire dei ...

