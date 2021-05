Kokorin | scommessa doppia | convincere Iachini e la Fiorentina

(Di giovedì 6 maggio 2021) FIRENZE - La rincorsa contro il tempo inizia oggi.è tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi ma adesso la sfida per il russo è diversa: riuscire a entrare nella lista dei convocati. ...

FIRENZE - La rincorsa contro il tempo inizia oggi.è tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi ma adesso la sfida per il russo è diversa: riuscire a entrare nella lista dei convocati. Tutt'altro che scontata, ma non del tutto ...... andando a comprare dallo Spartak Mosca Sasha. Il classico giocatore genio e sregolatezza, ...- Dopo quasi due mesi, lacon l'attaccante russo fin qui è stata persa. Il ..."La scommessa di Kokorin, convincere siubito Iachini", anche il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul ritorno dell'attaccante russo. Il susseguirsi degli eventi - si ...Kokorin è tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi e spera almeno nella convocazione per la gara di sabato sera contro la Lazio ...