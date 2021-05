Il servizio sui voli blu di Casellati sparisce dal sito delle Iene (Di giovedì 6 maggio 2021) Il servizio delle Iene sui voli di Stato di Maria Elisabetta Alberti Casellati andato in onda due sere fa è sparito dal sito della trasmissione Mediaset. Il Fatto Quotidiano racconta oggi che non compare né sul sito né sulla pagina facebook del programma e nemmeno sui canali Mediaset. La misteriosa scomparsa arriva dopo un ottimo risultato in termini di audience. 2 milioni e mezzo di spettatori a godersi le performance della presidente del Senato. Oltre 120 voli che ha preso nell’ultimo anno per fare la spola tra Roma e Padova, ma pure per andare in vacanza in Sardegna come se il Falcon fossi un taxi personale. “Il contenuto non è più disponibile perché potrebbe essere stato rimosso”. Si legge per esempio su Dagospia che sul servizio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 maggio 2021) Ilsuidi Stato di Maria Elisabetta Albertiandato in onda due sere fa è sparito daldella trasmissione Mediaset. Il Fatto Quotidiano racconta oggi che non compare né sulné sulla pagina facebook del programma e nemmeno sui canali Mediaset. La misteriosa scomparsa arriva dopo un ottimo risultato in termini di audience. 2 milioni e mezzo di spettatori a godersi le performance della presidente del Senato. Oltre 120che ha preso nell’ultimo anno per fare la spola tra Roma e Padova, ma pure per andare in vacanza in Sardegna come se il Falcon fossi un taxi personale. “Il contenuto non è più disponibile perché potrebbe essere stato rimosso”. Si legge per esempio su Dagospia che sul...

