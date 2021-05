Il futuro di De Zerbi parla ucraino: accordo con lo Shaktar (Di giovedì 6 maggio 2021) De Zerbi a un passo dallo Shaktar Donetsk: ucraini pronti ad accontentare il tecnico su mercato. In arrivo un contratto triennale per il tecnico del Sassuolo Dopo tentennamenti e ripensamenti, sembra essere proprio l’Ucraina il prossimo step di Roberto De Zerbi: l’attuale allenatore del Sassuolo, autentica sorpresa del campionato, è sempre più vicino all’approdo allo Shaktar Donetsk. Un’avventura esotica per l’ex tecnico del Benevento che pare essersi finalmente convinto nell’accettare la serrata corte della dirigenza ucraina. A caldeggiare fortemente il nome del tecnico italiano pare sia stato Carlo Nicolini, vicedirettore sportivo del club arancionero. Pronto per De Zerbi un contratto triennale a 2 milioni di euro all’anno: una ricca offerta che, a quanto pare, riguarderà anche la ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021) Dea un passo dalloDonetsk: ucraini pronti ad accontentare il tecnico su mercato. In arrivo un contratto triennale per il tecnico del Sassuolo Dopo tentennamenti e ripensamenti, sembra essere proprio l’Ucraina il prossimo step di Roberto De: l’attuale allenatore del Sassuolo, autentica sorpresa del campionato, è sempre più vicino all’approdo alloDonetsk. Un’avventura esotica per l’ex tecnico del Benevento che pare essersi finalmente convinto nell’accettare la serrata corte della dirigenza ucraina. A caldeggiare fortemente il nome del tecnico italiano pare sia stato Carlo Nicolini, vicedirettore sportivo del club arancionero. Pronto per Deun contratto triennale a 2 milioni di euro all’anno: una ricca offerta che, a quanto pare, riguarderà anche la ...

Advertising

hbk_89 : RT @GoalItalia: Possibile futuro in Ucraina per Roberto De Zerbi ???? [?? La Gazzetta dello Sport] - GoalItalia : Possibile futuro in Ucraina per Roberto De Zerbi ???? [?? La Gazzetta dello Sport] - CanaleSassuolo : Il futuro di #DeZerbi è ancora in bilico - leveritadelvino : @MattPetcoke La cosa più importante è che , ammesso e non concesso sia bollito e fallisca, si è alzata L’ asticella… - Daniele20052013 : Caputo: «Speravo di arrivare prima in A. De Zerbi? Un martello, è da top club» -