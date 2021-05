Il debutto di Alessandro Cattelan in Rai: ecco quando (Di giovedì 6 maggio 2021) “Da Grande” lo show di Cattelan verrà mandato in onda questo autunno C’è attesa e anche un po’ di curiosità in vista del debutto Rai di Alessandro Cattelan. Il conduttore ha infatti detto addio a X – Factor (dove è iniziato i toto – conduttori) e si prepara a una nuova avventura sulla tv pubblica. L’ex volto di MTV (rete che l’ha lanciato) andrà a prendere in mano le redini di “Da Grande“, nuovo show prodotto dalla società esterna Fremantle per conto di Rai. Se inizialmente il debutto e la messa in onda erano previste per la primavera ora il tutto è stato rinviato al prossimo settembre come spiega Tv Blog. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, il programma verrà mandato in onda non il venerdì ma il mercoledì. Bisognerà così vedere come il conduttore se la caverà dopo anni a Sky. Di certo lo stile ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 maggio 2021) “Da Grande” lo show diverrà mandato in onda questo autunno C’è attesa e anche un po’ di curiosità in vista delRai di. Il conduttore ha infatti detto addio a X – Factor (dove è iniziato i toto – conduttori) e si prepara a una nuova avventura sulla tv pubblica. L’ex volto di MTV (rete che l’ha lanciato) andrà a prendere in mano le redini di “Da Grande“, nuovo show prodotto dalla società esterna Fremantle per conto di Rai. Se inizialmente ile la messa in onda erano previste per la primavera ora il tutto è stato rinviato al prossimo settembre come spiega Tv Blog. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, il programma verrà mandato in onda non il venerdì ma il mercoledì. Bisognerà così vedere come il conduttore se la caverà dopo anni a Sky. Di certo lo stile ...

Advertising

361_magazine : #Cattelan cosa e quando andrà a condurre in #Rai - P300it : Debutto con podio per Cetilar Racing a Spa nella prima gara del WEC 2021 ? di Alessandro Secchi ??… - ICWwrestlingIT : Andy Manero e Alessandro @Corleone_ICW confermati per il debutto di @ICWwrestlingIT Twitch Forever! -